В Украине отменен запрет на въезд для иностранцев

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Мы руководствуемся теми нормами, которые устанавливает правительство. Мы четко помним, что с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины. С 27 августа и по 28 сентября фактически действовал запрет въезда иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, эта норма прекратила действовать", - сказал он.

Напомним, что 27 августа Кабинет Министров досрочно запретил въезд иностранцев на территорию Украины. Изначально планировалось, что это произойдет с 29 августа, однако запрет вступил в силу уже с полуночи 28 августа. Попасть в Украину могли только отдельные категории иностранцев, преференции действовали для граждан Беларуси. Запрет был введен на месяц - до 28 сентября.

25 августа стало известно, что Кабинет Министров разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранцев, но речь шла только о странах красной зоны. В то же время президент Владимир Зеленский просил, чтобы для граждан соседней Беларуси предусмотрели смягченные условия въезда.

Несмотря на запрет на въезд в Украину, на иудейский праздник Рош ха-Шана пытались попасть тысячи паломников-хасидов.