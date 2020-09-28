ОАЭ уравняли оплату труда мужчин и женщин

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли закон, обеспечивающий равную оплату труда мужчин и женщин в частном секторе. Об этом заявила шейха Манал бинт Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, старшая дочь правящего шейха и президента Совета по гендерному балансу ОАЭ, пишет mind со ссылкой на CNBC.

ОАЭ уравняли оплату труда мужчин и женщин
Фото: zen.yandex.ru

«Этот шаг, несомненно, повысит социальную инклюзивность женщин, поддержит их роль в национальном развитии и повысит статус ОАЭ в мировом индексе гендерного равенства», — написала она.

Напомним

Кабинет министров ОАЭ принял закон в апреле 2018 года.

В отчете Всемирного экономического форума о гендерном разрыве 2020 года ОАЭ заняли 120-е место и 137- е место в категории «экономическое участие и возможности».

Индекс гендерного неравенства Программы развития Организации Объединенных Наций 2019 года показал, что в стране уровень участия женщин в рабочей силе составляет 51% по сравнению с 93% для мужчин.

Что в Украине

  • Кабинет министров планирует к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% — в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%.

  • Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что зарплата женщин в Украине в среднем на 21% ниже сравнительно с мужчинами.

  • Министр уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.

  • По мнению чиновницы, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин — занимать руководящие должности.

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