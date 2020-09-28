Ситуация в Беларуси: правозащитники сообщают о более 340 задержанных
Накануне вечером МВД Беларуси сообщало о 200 задержанных.
Во время акций протеста в Беларуси в воскресенье, 27 сентября, задержали более 300 человек.
Накануне вечером МВД Беларуси сообщало о 200 задержанных.
По данным правозащитного центра "Вясна", в разных городах страны силовики задержали по меньшей мере 341 протестующего.
Сообщается, что на традиционном субботнем женском марше в Минске 26 сентября были задержаны более 120 человек. Точечные задержания происходили и в регионах.
Напомним, вчера в Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жесткие задержания прошли в Гомеле и Гродно.
Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.
Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.
23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал провести бессрочную акцию неповиновения.