Ситуация в Беларуси: правозащитники сообщают о более 340 задержанных

Во время акций протеста в Беларуси в воскресенье, 27 сентября, задержали более 300 человек.

Накануне вечером МВД Беларуси сообщало о 200 задержанных.

По данным правозащитного центра "Вясна", в разных городах страны силовики задержали по меньшей мере 341 протестующего.

Сообщается, что на традиционном субботнем женском марше в Минске 26 сентября были задержаны более 120 человек. Точечные задержания происходили и в регионах.

Напомним, вчера в Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жесткие задержания прошли в Гомеле и Гродно.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США , Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал провести бессрочную акцию неповиновения.