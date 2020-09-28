Умер бывший председатель Киевской горгосадминистрации Иван Салий
26 сентября 2020 года скоропостижно скончался украинский политический деятель, бывший глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Иван Салий.
Об этом КВ стало известно из
О смерти политика изданию сообщил сын Ивана Салия Константин.
Иван Салий скончался в возрасте 76 лет. Как сообщается, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Отмечается, что о дате похорон пока не сообщается. Как говорят в семье политика, о дате известят всех, кто захочет прийти проститься.
Иван Салий родился 2 сентября 1943 года. Служил моряком на Балтийском флоте. Получил инженерное образование, работал в пищевой промышленности, а также на разных партийных должностях. В 1983—1990 гг. 1-й секретарь Подольского райкома ЦК КПУ.
В период 1990—1992 гг. был одним из наиболее популярных политиков Украины и даже выдвигал свою кандидатуру на должность 1-го секретаря ЦК КПУ на съезде партии в 1990 г., но проиграл Л. Кравчуку.
В 1992–1993 годах он был представителем президента в Киеве и главой КГГА. По его словам, покинул должность из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком.
Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.
Напомним, 19 августа умер выдающийся украинский ученый и изобретатель Борис Патон. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким Бориса Евгеньевича.
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