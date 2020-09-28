США предостерегли "внешние стороны" от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября перешли в активную фазу.

Государственный департамент США осудил возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном и призвал другие страны воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой ведомства.

В нем сказано, что заместитель госсекретаря Стивен Биген позвонил Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и Министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну и призвал обе стороны немедленно прекратить боевые действия, а также "использовать существующие прямые каналы коммуникации между сторонами, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и избегать риторики и действий, которые еще больше напрягают ситуацию на месте событий".

В официальном заявлении иностранного ведомства США также подчеркивается, что "Соединенные Штаты убеждены, что участие в эскалации насилия внешних сторон нанесет глубокий вред и только усилит региональное напряжение".

В заявлении не указано, о каких внешних сторонах конфликта идет речь.

Как сообщали, 27 сентября премьер Армении звонил Путину для обсуждения ситуации с Нагорным Карабахом.

Напомним, что 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.