Оккупанты около Опытного вели огонь из гранатометов и крупнокалиберного пулемета

Зафиксировано четыре нарушения режима "тишины" со стороны боевиков.

РоSSийско-оккупационные войска в течение минувших суток, 27 сентября, четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет, говорится в утренней сводке.

Сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27июля 2020 года, не зафиксировано.

Напомним, что мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия, которое объявили 27 июля, зафиксировала на Донбассе 1052 нарушения.

26 сентября на взрывном устройстве около Орехова в Луганской области подорвались трое украинских защитников. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Бойцов доставили в лечебное учреждение.