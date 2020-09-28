Азербайджан сообщил о более 550 убитых армянских военных

Армения утверждает, что вчера были убиты 200 азербайджанских военных.

Министерство обороны Азербайджана заявило о "серьезных потерях" со стороны армянской армии.

Пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства ночью 28 сентября заверила, что распространенная Минобороны Армении информация о потерях азербайджанцев не соответствует действительности.

"Согласно разведданным, полученным до конца дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок . Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. Три склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в разных направлениях", - говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана отметили, что из-за большого количества раненых в армии противника существует нехватка коек в военных госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови.

"Как всегда, армянская сторона и на этот раз скрывает от общественности реальные потери в своей армии", - заявили в Минобороны Азербайджана. Однако потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили.

В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что со стороны Армении погиб 31 человек и еще около 100 были ранены.

Напомним, что 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Азербайджан открыл уголовное производство по факту гибели членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом Армения утверждает, что вчера были убиты 200 азербайджанских военных.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.