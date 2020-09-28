На Донетчине представители политической партии подозреваются в подделке документов конкурентов из другой политислы

Полиция не разглашает, о каких именно партиях идет речь.

В Донецкой области представители одной из политических партий подозреваются в подделке подписей и документов нескольких человек из другой партии.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В полицию 26 сентября обратился представитель партии с заявлением о том, что конкуренты из другой политсилы подделали подписи и документы с целью препятствования избирательному праву. Правоохранители не сообщают, о каких партиях идет речь.

"Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Напомним, что с 5 по 24 сентября полиция зарегистрировала 712 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Из них 276 нарушений касались порядка ведения агитации, 103 - изготовления и распространения агитпродукции, 68 - подкупа избирателей.