В Лондоне произошли столкновения во время акции против карантинных ограничений, пострадали полицейские и демонстранты

Раньше премьер-министр Британии усилил карантин на полгода.

Фото: EPAUPG

В Лондоне девятеро полицейских и трое демонстрантов получили ранения вследствие столкновений во время акции против карантинных ограничений. Митинг провели в субботу на Трафальгарской площади, сообщил телеканал Sky News.

Двух пострадавших полицейских пришлось госпитализировать. 10 митингующих задержали.

По данным Sky News, участники митинга под названием "Мы не даем согласия" забросали полицию бутылками и скандировали: "Выбери свою сторону".

Правоохранители применили дубинки и в результате остановили акцию за "нарушение правил социального дистанцирования».

Британские СМИ пишут, что в акции приняли участие до 15 000 человек.

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Напомним, в начале сентября в Великобритании запретили собираться группами больше шести человек. Проведение протестных акций является исключеним при условии, что участники придерживаются нормы социального дистанцирования.

Со временем премьер-министр Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в стране и усилил карантин на полгода.

С начала вспышки в Британии коронавирусом заразились 430 000 человек, 42 000 пациентов умерли.