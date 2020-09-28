В МИД Украины отреагировали на военный конфликт между Арменией и Азербайджаном

Украина, как государство, исторически связанное тесными узами с Арменией и Азербайджаном, не могла остаться в стороне от военного конфликта, вспыхнувшего между этими странами. Наше внешнеполитическое ведомство заняло дальновидную позицию, призвав обе стороны к диалогу ради мирного решения накопившихся друг к другу претензий.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Заявление украинского МИД: в Украине отреагировали на военный конфликт между Арменией и Азербайджаном

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном уходит еще в годы предшествовашие распаду СССР. Обострение между двумя, тогда еще советскими республиками, началось из спорной территории – Нагорного Карабаха, входившего в состав Азербайджанской ССР. Однако Армения считала Карабах своим, ибо там в основном проживали этнические армяне и христиане. В итоге Карабах выделился в отдельную независимую республику, что привело к военным действиям между двумя странами. Взаимная бойня закончилась только в 1994 году, подписанием мирного протокола. Однако время от времени стороны "обмениваются" локальными обстрелами и прочими "прелестями" недружелюбного соседства.

А в июле этого года конфликт вспыхнул с новой силой. Правда, летом его удалось погасить. И вот теперь, осенью, вражда вышла на новый виток. В Армении и Нагорном Карабахе объявлена всеобщая мобилизация. В конфликт, на стороне Азербайджана, обещает вмешаться Турция. РоSSия, которая будет вынуждена встать на сторону Армении, пока призывает обе страны к миру, требуя их руководство немедленно сесть за стол переговоров.


: Марченко Любов, Тудей

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