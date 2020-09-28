Степанов заявил, что при плановой госпитализации пациента больница должна бесплатно делать ИФА-тест

Во время плановой госпитализации пациента украинские больницы должны бесплатно делать ему ИФА-тест на антитела к коронавирусу.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщили на канале "Коронавирус в регионах" в Telegram.

"При плановой госпитализации пациента нужно проводить только ИФА-тест на наличие антител к коронавирусу, а не ПЦР-тест, и он должен быть бесплатным", - заявил Степанов.

По его словам, он распорядился, чтобы в программе медгарантий "было четко акцентировано, что если есть заключение врача, что человек нуждается в плановой госпитализации, чтобы это делалось за счет государства".

Напомним, что иммуноферментный анализ (ИФА-тест) определяет, переболел ли человек ковидом и находится ли сейчас пациент в острой фазе заболевания. Он позволяет выявить иммуноглобулины класса A, M, G. Прежде всего формируется класс А, который обычно циркулирует в слизистой оболочке и редко проникает в кровь. Иммуноглобулины класса М образуются с 5-го дня от появления клинических признаков болезни и сохраняются в организме в течение трех-четырех недель. Антитела класса G начинаются образовываться на 10-14 день болезни. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Масове тестування на коронавірус. Як зробити аналіз на антитіла?".

Плановая госпитализация разрешена в городах и регионах зеленой и желтой зон и запрещена в оранжевой и красной.