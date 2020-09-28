В Минске по распоряжению госорганов начали "глушить" мобильный интернет

Один из операторов сообщил, что получил соответствующее распоряжение.

Фото: TUT.by

В Минске, где сегодня проходит масштабный митинг, начались перебои в работе мобильного интернета.

Оператор A1 сообщил, что "уполномоченные государственные органы" дали соответствующее распоряжение, пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно распоряжению уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способных мобильного интернета. Выполнение этого требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных или частичной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что у других операторов также перебои в работе мобильного интернета.

Сегодня в столице Беларуси проходит "народная инаугурация настоящего президента" - Светланы Тихановской.

Силовики начали задержания, а также применяют слезоточивый газ. Протестующих бьют дубинками.

27 сентября - уже 50 день массовых митингов, которые начались после провозглашения Александра Лукашенко победителем выборов. США и европейские страны не признают объявленные результаты чесиными и отражающими реальное волеизъявление граждан. Такого же мнения придерживается и Украина.

Лукашенко на этой неделе провел тайную инаугурацию, на которую были приглашены даже представители РоSSии.

Белорусские власти, кроме жестоких задержаний митингующих, также преследуют оппонентов Лукашенко - сторонников Тихановской. Весь президиум Координационного совета по трансферу власти, кроме писательницы Светланы Алексиевич, был задержан или выдворен за пределы Беларуси.

После инаугурации Лукашенко Евросоюз заявил, что не признает его легитимность как президента. Украина также не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.

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