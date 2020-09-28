В Минске по распоряжению госорганов начали "глушить" мобильный интернет

Один из операторов сообщил, что получил соответствующее распоряжение.

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В Минске, где сегодня проходит масштабный митинг, начались перебои в работе мобильного интернета.

Оператор A1 сообщил, что "уполномоченные государственные органы" дали соответствующее распоряжение, пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно распоряжению уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способных мобильного интернета. Выполнение этого требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных или частичной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что у других операторов также перебои в работе мобильного интернета.

Сегодня в столице Беларуси проходит "народная инаугурация настоящего президента" - Светланы Тихановской.

Силовики начали задержания, а также применяют слезоточивый газ. Протестующих бьют дубинками.

27 сентября - уже 50 день массовых митингов, которые начались после провозглашения Александра Лукашенко победителем выборов. США и европейские страны не признают объявленные результаты чесиными и отражающими реальное волеизъявление граждан. Такого же мнения придерживается и Украина.

Лукашенко на этой неделе провел тайную инаугурацию, на которую были приглашены даже представители РоSSии.

Белорусские власти, кроме жестоких задержаний митингующих, также преследуют оппонентов Лукашенко - сторонников Тихановской. Весь президиум Координационного совета по трансферу власти, кроме писательницы Светланы Алексиевич, был задержан или выдворен за пределы Беларуси.