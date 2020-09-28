В Азербайджане решили ввести военное положение в нескольких регионах

Президент страны утвердит решение на протяжении 48 часов.

В Азербайджане решили ввести военное положение в нескольких регионах
Фото: salamnews.org

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в воскресенье принял решение о введении военного положения в ряде регионов. Об этом сообщает APA.

Согласно решению, комендантский час введут в Баку, Гяндже, Евлахе, Хейгел и других городах страны.

По данным СМИ, на экстренном внеочередном заседании парламента обсуждают "провокации с армянской стороны" на линии соприкосновения и ситуацию в Нагорном Карабахе.

По словам депутата Хикмета Бабаоглы, решение будет утверждено президентом Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Минобороны Армении опубликовало видео боев на границе с Азербайджаном. В ведомстве утверждают, что на кадрах видно, как уничтожают азербайджанские танки.

Азербайджан сообщил о "взятии под контроль" ряда сел и высот в Нагорном Карабахе. Армения эту информацию опровергла.

МИД Украины призвал стороны вернуться к диалогу. Евросоюз обратился к Армении и Азербайджану с требованием немедленно прекратить боевые действия. При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательства решить карабахский конфликт мирными способами.

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