В Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ
Жесткие задержания проводят в Гомеле и Гродно.
Обновление 16:50. В белорусских городах силовики жестоко задерживают демонстрантов и применяют спецсредства, передает TUT.by.
В Гомеле и Гродно ОМОН использовал слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Оппозиционные СМИ сообщают о применении травматического пистолета в Гомеле.
В Бресте демонстрантов задерживали люди в шлемах и балаклавах, применяя дубинки.
В Витебске и Могилеве происходят точечные задержания.
Тем временем в Минске многотысячная колонна идет по проспекту Машерова. По подсчетам СМИ, в марше принимают участие не меньше 50 тысяч человек.
15:00.В Минске начались задержания еще до начала традиционного воскресного марша протеста. Об этом сообщает Tut.by.
Мужчину с букетом белых и красных цветов в руках задержали у закрытого ТЦ "Галерея". Позже возле торгового центра задержали двух молодых людей, их повели в микроавтобус.
По данным издания, неизвестные в балаклавах задерживают людей на пересечении улиц Городской вал и Немига. Люди в черной форме заносят прохожих в автозаки.
Милиция Минска сообщила о задержании "нескольких участников несанкционированного мероприятия". Правозащитный центр "Вясна" информирует о почти 30 задержанных в воскресенье по всей Беларуси, большинство из них - в Минске.
Телеграмм-канал NEXTA пишет, что центральные станции метро и торговые центры закрыты. С утра в центр Минска стягивали военную технику, автобусы и автозаки.
Октябрьскую и площадь Независимости перекрыли забором. Люди собираются у стелы "Минск - город герой".
Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.
Европейские страны заявили о нелигитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.
23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.