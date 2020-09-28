В Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ

Жесткие задержания проводят в Гомеле и Гродно.

Обновление 16:50. В белорусских городах силовики жестоко задерживают демонстрантов и применяют спецсредства, передает TUT.by.

В Гомеле и Гродно ОМОН использовал слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Оппозиционные СМИ сообщают о применении травматического пистолета в Гомеле.

Фото: tut.by

Фото: Радио Свобода

В Бресте демонстрантов задерживали люди в шлемах и балаклавах, применяя дубинки.

В Витебске и Могилеве происходят точечные задержания.

Тем временем в Минске многотысячная колонна идет по проспекту Машерова. По подсчетам СМИ, в марше принимают участие не меньше 50 тысяч человек.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15:00.В Минске начались задержания еще до начала традиционного воскресного марша протеста. Об этом сообщает Tut.by.

Мужчину с букетом белых и красных цветов в руках задержали у закрытого ТЦ "Галерея". Позже возле торгового центра задержали двух молодых людей, их повели в микроавтобус.

По данным издания, неизвестные в балаклавах задерживают людей на пересечении улиц Городской вал и Немига. Люди в черной форме заносят прохожих в автозаки.

Фото: tut.by

Милиция Минска сообщила о задержании "нескольких участников несанкционированного мероприятия". Правозащитный центр "Вясна" информирует о почти 30 задержанных в воскресенье по всей Беларуси, большинство из них - в Минске.

Телеграмм-канал NEXTA пишет, что центральные станции метро и торговые центры закрыты. С утра в центр Минска стягивали военную технику, автобусы и автозаки.

Октябрьскую и площадь Независимости перекрыли забором. Люди собираются у стелы "Минск - город герой".

Фото: tut.by

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

Европейские страны заявили о нелигитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

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