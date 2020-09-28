В "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской области

В партии "Слуга народа" изучают информацию о том, что все места в списке этой политсилы на округе №97 в Киевской области якобы проданы, о чем в своем видеообращении в субботу заявил народный депутат от одноименной фракции Николай Галушко.

"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки", - говорится в официальном заявлении партии в Фейсбук в воскресенье.

В политсиле также проверяют факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его данным, Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" на округе №97 и, вероятно, намеревался внести этих людей в список на местные выборы.

"Руководство партии «Слуга народа» доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек - и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", - отметили в заявлении.

Относительно намерений нардепа Галушко выйти из партии "Слуга народа" в политсиле отметили: когда от него поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем уставном порядке. В то же время о выходе Галушко из фракции "Слуга народа" в парламенте речь не идет.

26 сентября Галушко заявил, что выходит из партии. В видеообращении к президенту он утверждал, что все места в списке "Слуги народа" на его округе проданы.

"... на местных выборах места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" на моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будем. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Галушко выиграл выборы депутата Верховной Рады на 97-м округе (центр – Бровары Киевской области).