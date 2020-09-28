Минобороны Армении опубликовало видео боев на границе с Азербайджаном

В ведомстве утверждают, что на кадрах видно, как уничтожают азербайджанские танки.

Министерство обороны Армении опубликовало видео с места боев на границе с Азербайджаном.

На кадрах видно, как обстреливают технику и военных.

"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы", - написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Армения и Азербайджан сообщили о взаимных обстрелах. С обеих сторон заявили о жертвах среди гражданского населения и военных. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года.

Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Формально эта территория является частью Азербайджана, однако большинство ее населения - армяне.