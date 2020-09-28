Макрон заявил, что Лукашенко должен будет покинуть пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя события в Беларуси, решительно заявил, что нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно добровольно покинуть пост главы государства.

События в Беларуси Макрон назвал "кризисом власти" и заявил, что восхищается мужеством протестующих белорусов.

"Очевидно, ему придется уйти. Это кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой", – отметил президент Франции.

Макрон отметил, что белорусы знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю на демонстрации, и все-таки продолжают это делать. Он восторгается этими людьми, которые "стремятся вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране". Особого уважения, считает французский лидер, заслуживают участвующие в протестах женщины.

Инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, не поддержали Германия, Франция, Литва, Латвия, Чехия, Эстония, Польша , Словакия, Дания, и ряд других европейских стран. Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской также не признала легитимность инаугурации Лукашенка, и объявила о народной инаугурации Тихановской 27 сентября.