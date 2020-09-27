В Нагорном Карабахе начались военные действия

Азербайджан заявил о начале контрнаступления по всей линии фронта.

Армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в Министерстве обороны страны.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их", - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с экстренным обращением к нации.

"В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - сказал президент.

В ведомстве заявили, что до этого времени азербайджанские военные уничтожили на разных направлениях 12 зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений ПВО Армении.

Отмечено, что во время боевых действий сбили боевой вертолет ВВС Азербайджана, его экипаж выжил.

Доступ к интернету в Азербайджане ограничили для "предотвращения широкомасштабной провокации Армении".

Ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха, в результате которых есть жертвы среди гражданского населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны рассмотрит вопрос о введении частичного военного положения.

"Ответственность за столкновение лежит на военном руководстве Азербайджана", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, очередное обострение в регионе началось 21 сентября после гибели сержанта азербайджанской армии. В июле этого года обе страны понесли потери в результате обмена ударами.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. За время вооруженного конфликта, который продолжается с переменной интенсивностью, погибли десятки тысяч людей.

Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно- Карабахской республики.

Формально эта территория является частью Азербайджана, однако большинство ее населения - армяне."