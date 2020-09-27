Трое военных подорвались на взрывном устройстве на Луганщине

Трое военных в субботу, 26 сентября, подорвались на взрывном устройстве возле Орехового в Луганской области. Об этом сообщили в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.

"В районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Бойцов доставили в лечебное учреждение.

Всего в течение 26 сентября пророSSийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Огневую активность вооруженных формирований РоSSии со станкового автоматического гранатомета зафиксировали неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия - у Верхнеторецкого.

В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Напомним, 25 сентября оккупанты открыли огонь в сторону украинских позиций возле Авдеевки.