В Беларуси задержали по меньшей мере 86 протестующих, среди них - журналисты и музыканты

По информации правозащитников, среди задержанных есть случайные прохожие.

В Беларуси задержали по меньшей мере 86 протестующих, среди них - журналисты и музыканты
Фото: tut.by

Белорусские силовики сегодня задержали по всей территории страны не менее 86 человек, среди них журналисты и музыканты.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".

По состоянию на 19:00 известно о задержании на женском марше в Минске 79 человек. Среди них журналисты: Мария Вайтович (euroradio.fm), Мария Гриц ("Белсат"), Екатерина Карпицкая ( "Наша Нива"), Юлия Матузава (euroradio.fm), Александра Эльбаум (TUT.BY). Большинство журналистов сейчас уже освобождены.

Кроме того, по меньшей мере 7 человек были задержаны в регионах.

По данным правозащитников, силовики также задержали пятерых уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN. Их забрали вместе с инструментами. Перед этим они исполнили песню Виктора Цоя "Перемен!", когда мимо них проходила колонна протестующих.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Утром в парке "Дружбы народов" в Минске состоялся "Забег свободных", участники которого бежали в поддержку политзаключенных Максима Знака и Ильи Салея. Двоих из участников задержали, их имена уточняются. По предварительной информации, их поместили в изолятор.

Около 14:20 во время традиционного Женского марша в Минске также начались задержания. По информации правозащитников, среди задержанных есть случайные прохожие.

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, во время акций протеста в Беларуси силовики задержали 442 человека. Количество людей на марше в Минске МВД оценивалась в 18 тысяч. БелаПАН и Reuters насчитали 100 тысяч демонстрантов. В МВД Беларуси признали, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ и выпустили в воздух светошумовые патроны.

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