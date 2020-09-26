Белорусская власть пытается через суд запретить деятельность портала Tut.by

В издании уверены, что сайт не заблокируют.

Министерство информации Беларуси подало в суд иск о прекращении деятельности оппозиционного издания Tut.by - одного из самых популярных новостных порталов страны. Об этом издание сообщило в пятницу, 25 сентября.

Основанием для иска стали предупреждения, которые Министерство информации вынесло раньше. Начиная с 7 августа, их было четыре. Они касались, в частности, материалов о нарушениях на президентских выборах и задержания дочери редактора издания.

Если иск будет удовлетворен, Tut.by лишится статуса СМИ . Этот статус позволяет сотрудникам издания "на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию".

Заседание по иску состоится 8 октября в Экономическом суде Минска.

В издании уверены, что даже если суд удовлетворит требование истца, Tut.by сможет продолжить свою работу, поскольку "процедура не предусматривает блокировку сайта".