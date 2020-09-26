Белорусская власть пытается через суд запретить деятельность портала Tut.by

В издании уверены, что сайт не заблокируют.

Белорусская власть пытается через суд запретить деятельность портала Tut.by

Министерство информации Беларуси подало в суд иск о прекращении деятельности оппозиционного издания Tut.by - одного из самых популярных новостных порталов страны. Об этом издание сообщило в пятницу, 25 сентября.

Основанием для иска стали предупреждения, которые Министерство информации вынесло раньше. Начиная с 7 августа, их было четыре. Они касались, в частности, материалов о нарушениях на президентских выборах и задержания дочери редактора издания.

Если иск будет удовлетворен, Tut.by лишится статуса СМИ. Этот статус позволяет сотрудникам издания "на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию".

Заседание по иску состоится 8 октября в Экономическом суде Минска.

В издании уверены, что даже если суд удовлетворит требование истца, Tut.by сможет продолжить свою работу, поскольку "процедура не предусматривает блокировку сайта".

Регистрация интернет-ресурса в качестве СМИ в Беларуси является добровольной. Издание Tut.by основано в 2000 году, в статусе СМИ портал был зарегистрирован в январе 2019 года. Издание активно освещает протесты после выборов президента, победителем которых ЦИК назвала Александра Лукашенко.

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