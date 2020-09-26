Шмыгаль поручив отстранить организаторов полета Ан-26 на время расследования

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить организаторов тренировочного полета военного самолета Ан-26, который потерпел аварию в Харьковской области 25 сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Поручаю Министру обороны Украины обеспечить беспристрастность расследования. На время проведения расследования - отстранить ответственных за организацию учебных полетов в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявил Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров в субботу.

Ранее президент Владимир Зеленский также поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы.

Для расследования причин трагедии создана комиссия, в которую вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуева. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант - 20-летний Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести. Он рассказал, что, придя в себя после падения, начал тушить товарища.

Всего на борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты. Минобороны пообещало выплатить семьям погибших по 1,5 млн грн помощи.

Руководитель Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы АН-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура.