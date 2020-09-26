На пост городского головы Киева зарегистрировали 13 кандидатов

Одному претенденту отказали.

Фото: segodnya.ua

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на пост городского головы Киева. Соответствующие постановления обнародованы на сайте Киевского горсовета.

На пост мэра Киеве баллотируются:

  • Николай Томенко ("Родная страна")
  • Сергей Гусовский ( "За будущее")
  • Юрий Левченко ("Народовластие")
  • Александр Омельченко ("Единство")
  • Александр Попов ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Сергей Притула ("Голос");
  • Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива")
  • Алексей Кучеренко ("Батькивщина")
  • Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевский")
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия")
  • Ирина Верещук ("Слуга народу");
  • Виталий Кличко ("УДАР").

Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Напомним, 24 сентября завершился срок, когда желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах. Голосование назначено на 25 октября.

Согласно августовскому опросу Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получил бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился. На втором-третьем местах - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Сергей Притула и Ирина Верещук - на четвертом и пятом местах.



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