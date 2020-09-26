Саммит Украина - ЕС перенесли на 6 октября

Встреча состоится в Брюсселе.

Саммит Украина - ЕС перенесли на 6 октября
Фото: Depositphotosmyronstandret

Саммит Украина-ЕС перенесен на 6 октября. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

"В моем телефонном разговоре с президентом Зеленским договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляен [президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен] в Брюсселе, 6 октября для проведения 22-го саммита Украина-ЕС", - написал он.

Напомним, в июне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит Украина - ЕС "точно состоится". Мероприятие было запланировано на 1 октября.

22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

Предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся в июле 2019 года в Киеве. Евросоюз представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Зеленский.

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