Саммит Украина - ЕС перенесли на 6 октября

Саммит Украина-ЕС перенесен на 6 октября. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter .

"В моем телефонном разговоре с президентом Зеленским договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляен [президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен] в Брюсселе, 6 октября для проведения 22-го саммита Украина-ЕС", - написал он.

Напомним, в июне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит Украина - ЕС "точно состоится". Мероприятие было запланировано на 1 октября.

22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.