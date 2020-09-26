Порошенко поздравил Краматорск с Днем города

Пятый президент считает, что есть угроза реванша пророSSийских сил в городе.

Порошенко поздравил Краматорск с Днем города
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Краматорск был одним из первых освобожденных городов Донбасса, и сейчас является эпицентром украинства в регионе. Об этом в поздравлении по случаю Дня города сказал пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко, информирует пресс-служба партии.

Он призвал все патриотические силы объединиться против угрозы пророSSийского реванша и не дать пятой колонне Кремля зайти в местные органы власти под личиной «крепких хозяйственников».

«Это город, который возник на казацких землях, на границе Слободской Украины и Дикого поля ... который на добротной украинской почве вобрал в себя представителей многих культур, которые приехали развивать Донбасс. Город, который на сегодня является динамичным, энергичным и какой-то степени феноменальным», - отметил Порошенко.

Он подчеркнул: Краматорск разрушает все навязанные извне стереотипы о Донецкой области. «И всем украинцам я советовал хотя бы раз посетить его. Мы ценим Краматорск за тот неоценимый вклад, который город делает в экономическое развитие государства как мощный центр машиностроения», - говорит Порошенко.

Человек, ставший настоящим символом несгибаемого украинского Краматорска - талантливый актер и режиссер Леонид Быков, убежден Порошенко.

«Созданные им образы - глубоко в наших сердцах. «Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались», - говорит Маэстро, капитан Титаренко из фильма «В бой идут одни старики». «А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села?», - спрашивают у него. - Ну нет! Мы все помним ответ: «Воздух? Другой. А небо - голубее и земля зеленее». Именно за такую украинскую землю сражались украинские воины и в наши дни, освобождая город в 2014 году», - убежден Порошенко.

«Мы помним и будем беречь память о замученном и убитом боевиками совсем юном Степане Чубенко. О героях Небесной сотни Сергее Бондареве и Иване Пантелееве. О всех патриотах-краматорцах, совершивших, каждый свой, подвиг во имя Украины», - говорит пятый Президент.

Порошенко также вспомнил о феврале 2015 года, когда срочно прилетел в Краматорск, чтобы собственными глазами увидеть ужасные раны, которые оставил роSSийский «Смерч» на украинской земле.

«Счастлив, что Краматорск выстоял. Счастлив, что нам удалось защитить город. Что уже 5 лет краматорцы живут под мирным небом. Как лидер партии настоящего мира, желаю вам, прежде всего, конечно же, мира. Верю, что дипломатическим путем мы заставим Путина убраться с украинского Донбасса и из украинского Крыма», - подчеркнул Порошенко.

«Но будьте осторожны. Знайте, что перспективу надежного мира ставит под угрозу пятая колонна в виде ОПЗЖ. Они действуют в интересах Кремля. Прикрываясь хозяйственными лозунгами, стремятся зайти в органы местного самоуправления. И уже с тех позиций - попробовать еще раз реанимировать проект так называемой Новороссии. ОПЗЖ - это именно те «голуби мира», от которых падает тень роSSийского двуглавого орла», - предостерегает Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» призвал всех патриотов Украины объединиться вокруг единой мощной проевропейской украинской политической силы.

«А еще берегите себя, своих родных и близких, чтобы ни один вирус не мог разрушить амбициозных планов города и его жителей. Сердечно поздравляю вас с Днем города, которому исполняется 152 года. Я на 97 лет моложе, мне сегодня только 55. Мне приятно от того, что мой день рождения совпал с днем рождения украинского Краматорска», - отметил пятый Президент.

«Будьте здоровы, радостны и счастливы. Мира и процветания вам, дорогие краматорцы», - пожелал Петр Порошенко.



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