Мэру Умани отказали в регистрации на пост городского головы, зато внесли двух полных тезок

По словам Цебрия, эти люди сменили фамилии месяц тому назад.

Мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что ему отказали в регистрации на пост городского головы, зато в списке кандидатов появились две полных тезки. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбук.

"На заседании ТИК совместно работают политические силы, которые контролируются Антоном Яценко и Андреем Дикуном. Они объединились, так сказать, в одну политическую силу, это "Слуги народа" и партия "За будущее". Несколько дней назад в 12:00 ночи они приняли решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича, людям, которые месяц назад изменили фамилии, имена и отчество, баллотироваться на должность городского головы ", - рассказал мэр.

Цебрий сообщил, что будет добиваться участия в выборах с помощью юристов.

Александр Цебрий возглавляет Умань фактически с 2014 года (до 2015-го - в должности и.о. городского головы).

В августе он выступил против приезда хасидов на празднование Рош га-Шана в Умани. Цебрий публично потребовал ограничить въезд паломников и даже ночевал под Офисом президента, требуя встречи с Владимиром Зеленским.