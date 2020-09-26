ГБР рассматривает четыре версии трагедии Ан-26 возле Чугуева

Дело открыто по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в связи с падением военного самолета Ан-26 возле Чугуева, вследствие чего погибли самое меньшее 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ст. 416 (Нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса Украины.

ГБР рассматривает четыре версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Следователи ГБР начали допрашивать свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.

Для установления причин и обстоятельств катастрофы создана комиссия, в которую вошли, в частности, специалисты Минюста, Киевского и Харьковского научно-исследовательских институтов судебных экспертиз, работники предприятий "Украерорух" и "Антонов".

На месте происшествия находятся руководители ГБР, Офиса Генпрокурора, Генштаба, Нацполиции, министр обороны.

Ранее глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы АН-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю.

Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух курсантов, которые выжили. Таким образом, количество жертв возросло до 23.

Еще один пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Поиски трех человек продолжаются. Всего на борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.