Нападавший, который ножом поранил двух человек в Париже, признал вину и назвал мотив

Задержанный по подозрению в нападении на прохожих в Париже 18-летний гражданин Пакистана признал свою вину и рассказал о мотивах. Парень был уверен, что нападал на журналистов сатирической газеты Charlie Hebdo.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Le Parisien.

По информации издания, пакистанец Али Х., родившийся в 2002 году в Исламабаде, был очень "рассержен" на журналистов газеты Charlie Hebdo из-за сатирических карикатур на пророка Мухаммеда, которые издание опубликовало еще в 2015 году.

Как пояснил близкий к следствию источник, нападавший не заявляет о своей причастности к террористической организации "Аль-Каида", которая неоднократно угрожала газете за карикатуры, потому нападение "приобретает религиозный аспект".

Всего по делу о ножевом нападении у редакции Charlie Hebdo в Париже, которое произошло 25 сентября, задержали семь человек.

Это 33-летний алжирец и еще пять пакистанцев 1983-1996 годов рождения, которых считают причастными к организации нападения.

Мужчину алжирского происхождения впоследствии отпустили. Записи с камер наблюдения подтвердили, что он пытался задержать злоумышленника.

Нападение пока расследуют как теракт.

Напомним, 25 сентября в Париже неизвестный с ножом напал на людей рядом с прежней редакцией Charlie Hebdo. Пострадали супруги - сотрудники парижского информагентства Premi?res Lignes.

Журнал Charlie Hebdo известен своей провокационной сатирой. Популярность приобрел после вооруженного нападения на редакцию 7 января 2015 года, когда погибли 12 человек. Нападение осуществили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей причастности к группировке "Аль-Каида".