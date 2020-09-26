Министр обороны рассказал хронологию катастрофы Ан-26 возле Чугуева

Министр обороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы военного самолета Ан-26 возле Чугуева, вследствие которой погибли как минимум 23 человека.

Министр провел брифинг для прессы на месте трагедии, сообщил заместитель руководителя МВД Антон Геращенко.

В пятницу экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. Опыт полетов у командира судна был около 800 часов.

По плану самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждый, начиная с 18:30 и до 23 часов, для отработки стандартной процедуры обучения.

По словам министра обороны, после каждой посадки самолет осматривали технические специалисты, и тогда он взлетал снова.

Около 20:38 командир судна сообщил диспетчеру о проблемах с левым двигателем. Однако был в целом спокойным и готовился садить самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

"Видимость была ясной. Ветер - минимальным. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родном для него аэродроме. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, упал на землю и загорелся ", - сообщил министр.

Таран отметил, что о причинах трагедии можно будет говорить только после расшифровки бортовых самописцев.

В субботу утром пресс-служба ГСЧС сообщила, что "черные ящики" найдены, однако из самолета их еще не изъяли.

Напомним, самолет АН-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших, в субботу утром спасатели сообщили, что количество жертв возросло до 23. Двое курсантов выжили, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Поиски еще двух человек продолжаются.

Офис генпрокурора начал уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский заявил о создании правительственной комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. В ее состав войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр Олег Уруский.