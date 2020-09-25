Минздрав обновил список стран "красной и зеленой зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

Так, в "красную" зону попали Черногория, Мальдивы, Испания , Франция, Чехия.

Украина находится в "зеленой" зоне.

В "красную зону" включены государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Перечень содержит данные о 194 государствах, являющихся членами Всемирной организации здравоохранения. Также имеется информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Фото: пресс-служба МЗ