Минздрав обновил список стран "красной и зеленой зоны"

Украина находится в "зеленой" зоне.

Минздрав обновил список стран "красной и зеленой зоны"
Фото: facebook/Valentyna Hembik

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

Так, в "красную" зону попали Черногория, Мальдивы, Испания, Франция, Чехия.

Украина находится в "зеленой" зоне.

В "красную зону" включены государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Перечень содержит данные о 194 государствах, являющихся членами Всемирной организации здравоохранения. Также имеется информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Фото: пресс-служба МЗ

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3 565 новых случаев COVID-19, 1 675 пациентов выздоровели. Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве, а также в Харьковской и Тернопольской областях.

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