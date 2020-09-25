Оккупанты на Донбассе проводят военные учения одновременно с "Кавказ-2020"

Одновременно с военными учениями Вооруженных сил РоSSийской Федерации "Кавказ-2020" внеплановые тактические учения проводят роSSийские наемники на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Михаил Шаравара.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на фоне проведения стратегических командно-штабных учений ВС РФ «Кавказ-2020» командование оперативной группировки роSSийских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки. В частности, в течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин", - сказал он.

В то же время на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил Вооруженных сил Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения.

Напомним, на юге Украины с 22 по 25 сентября проводятся стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".