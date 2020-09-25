У защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - адвокат

У защиты есть около 20 свидетелей, которые были непосредственными очевидцами гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 году на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает Укринформ.

"Фактически сейчас защита имеет около 20 потенциальных новых свидетелей, которых необходимо вызвать, если суд разрешит восстановить стадию сбора доказательств. Все они имеют бесценную информацию для дела Маркива", - сказал партнер юридической фирмы Legance Avvocati Associati, представляющий Украину в апелляционном суде Милана, Николо Бертолини Клеричи.

В свою очередь украинский адвокат, представляющий Украину в процессе, отметил, что есть новые свидетели, которые до сих пор проживают в зоне конфликта и раньше боялись свидетельствовать из-за опасений за свою жизнь. Многие солдаты, которые могли быть свидетелями, в частности, бойцы из батальона имени генерала Кульчицкого были убиты, а чтобы найти тех, кто вернулся с фронта и допросить их, понадобилось время.

"Сейчас, даже когда ситуация в Славянске более или менее контролируется украинскими правоохранительными органами, все равно существует риск быть наказанным за то, что свидетельствуешь в пользу Украины, потому что там работает много агентов, которых прикрывает РоSSия. Очень трудно убедить людей, проживавших на Донбассе в период 2014-2019 годов, прийти в суд и сказать свое слово, которое потом будет известно на весь мир. Несмотря на это, с ростом доверия и уверенности в защите украинской армии на Донбассе, люди охотнее сотрудничают со следствием и предоставляют ценную информацию, которая может положить конец процессу против Виталия, если они будут свидетельствовать", - сказал адвокат Андрей Карнаухов.

В Министерстве юстиции Украины отметили, что Украина за очень короткий промежуток времени сумела пройти все процедуры для обеспечения своего представительства в суде иностранной юрисдикции. Для надлежащей защиты и сбора доказательств была задействована команда адвокатов из Украины и Италии.

"Государство Украина как гражданская сторона в уголовном производстве против Маркива делает все возможное, чтобы обеспечить суд всеми необходимыми материалами, свидетелями и доказательствами, чтобы помочь суду установить истину и освободить украинского солдата", - отметила и.о. директор департамента международных споров Министерства юстиции Анна Тищенко.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Маркив находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

The New York Times опубликовала материал, в котором сообщалось, что Итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ по делу Виталия Маркива.

В январе 2020 года Рада приняла заявление об уголовном преследовании нацгвардейца Маркива в Италии.

Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Заседание суда во второй инстанции будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014-го. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.