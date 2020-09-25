СБУ разоблачила экс-сотрудников миграционной службы, подделывавших документы гособразца "в ассортименте"

"Полный пакет" продавали за 10 тысяч долларов США.

СБУ разоблачила экс-сотрудников миграционной службы, подделывавших документы гособразца "в ассортименте"
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, участники которой подделывали и сбывали документы государственного образца.

Фото: пресс-центр СБУ

В состав группы входили двое жителей Киевской области, которые делали "липовые" документы. Двое жителей Житомирщины, бывших сотрудников миграционной службы, отвечали за работу с "клиентами", информирует пресс-центр СБУ.

Для изготовления фальшивых документов дельцы обустроили два цеха в частных домах в небольших поселках городского типа на Киевщине. По заказу они делали, в частности, паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверения участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Например, максимальную цену злоумышленники установили на "полный пакет" - 10 тысяч долларов США. Паспорт гражданина Украины стоил 1500 долларов, ID-карта - вдвое дороже.

Злоумышленники «работали» в течение года и ежемесячно "обслуживали" до полусотни клиентов, в том числе иностранцев.

По результатам спецоперации на территории Житомирской и Киевской областей оперативники спецслужбы задержали четырех участников группы и блокировали работу двух цехов по изготовлению поддельных документов.

Во время проведения пяти санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов и в цехах правоохранители изъяли 30 готовых документов, в частности паспорта граждан Украины и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок.

Продолжается досудебное расследование.

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