В оккупированном Россией Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области

Фото: Прокуратура АР Крым и г. Севастополя

Управление Нацполиции в Крыму и Севастополе открыло уголовное дело из-за незаконного задержания на оккупированном Россией полуострове 22-летнего жителя Одесской области.

Дело возбудили по статье о незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, а 22 сентября парня задержали оккупанты в г. Евпатории за якобы публичные призывы к совершению экстремистской деятельности на полуострове", - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в Симферополь, где незаконно созданные "Киевский районный суд Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация дела, возбужденного Нацполицией, предусматривает до 10 лет заключения в случае признания виновным.

Ранее Крым.Реалии сообщал, что украинец, задержанный 19 сентября в Крыму роSSийскими силовиками, - 22-летний житель Одессы Александр Долженков. Пока официального подтверждения его личности нет.