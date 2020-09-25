Верховный суд попросил КСУ растолковать, можно ли было штрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком

В действующем законодательстве вопрос привлечения главы государства к административной ответственности не раскрыт.

Пленум Верховного суда утвердил обращение в Конституционный суд с просьбой официально растолковать, можно ли привлечь президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В конституционном представлении отмечается, что Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ( "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий»).

В документе сказано, что согласно действующему законодательству президента Украины можно привлечь к уголовной ответственности только после окончания срока его полномочий или в случае импичмента. Вопрос, можно ли привлечь главу государства к административной ответственности, в решении КС от 10 декабря 2003 года, согласно которому выстраивается алгоритм определения неприкосновенности президента Украины, не раскрыт.

Верховный суд просит признать производство по этому конституционному представлению неотложным.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой в преддверии смягчения карантинного режима.

Зеленскому в кафе налили кофе, то есть он нарушил правила карантина.

Вместе с Зеленским за столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента.

Руководителю Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрию Габинету и мэру Хмельницкого Александру Симчишину суд выписал штраф в размере 17 тыс. гривен. Владимира Зеленского Хмельницкий горрайонный суд не оштрафовал и обратился с просьбой растолковать, можно ли это делать, в Верховный суд.