Филимонов рассказал, как ему предложили баллотироваться в мэры Одессы от "Слуги народа"

Первое предложение ему сделал Сергей Шефир.

Филимонов рассказал, как ему предложили баллотироваться в мэры Одессы от "Слуги народа"
Олег Филимонов во время презентации Стратегии развития области и команды, которая идет на местные выборы.
Фото: facebook/Слуга народу

Кандидат в мэры Одессы от партии "Слуга народа", бывший КВНщик Олег Филимонов рассказал, что сначала предложение баллотироваться ему сделал первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Об этом он рассказал в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной в ее авторской программе KishkiNa.

По словам Филимонова, Шефир приехал в Одессу и предложил встретиться.

"Он мягко пытался выяснить, что я думаю по этому поводу (участия в выборах. - LB.ua). Я сказал, что мне нужно время на размышление, что должен все взвесить. И если я смогу принять решение, мне нужен будет разговор с президентом. Он сказал: "Окей", - сообщил Филимонов.

По его словам, Шефир заявил, что надо менять власть, и говорил о приходе новых людей.

"О том, что определенные люди долго сидят на своих местах, укоренились, обросли связями, бизнес-партнерами. Хотелось бы эту ситуацию изменить, сделать более прозрачной и чистой", - заявил Филимонов.

Он добавил, что у него "высокий порог узнаваемости", и именно поэтому его избрали кандидатом. Филимонов отметил, что поставил президенту Владимиру Зеленскому вопрос, будет ли он его поддерживать, и президент ответил утвердительно:

"Если я выиграю или когда я выиграю, у меня будет прямой контакт с президентом. Он это подтвердил: я могу набрать телефон, позвонить, сказать:" Владимир Александрович, у меня такая вот проблема, помогайте".

Напомним, 31 августа украинский артист, известный как ведущий передачи "Джентльмен-шоу", Олег Филимонов заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы. По его словам, об этом его попросил президент Владимир Зеленский.

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