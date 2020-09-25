Экс-министр финансов Данилюк стал главой наблюдательного совета депозитария

Его заместителем избран Николай Селехман.

Экс-министр финансов Данилюк стал главой наблюдательного совета депозитария
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Бывший министр финансов Александр Данилюк стал главой наблюдательного совета Национального депозитария. Решение было принято на заседании обновленного состава Наблюдательного совета ПАО "НДУ" 24 сентября, информирует пресс-служба депозитария.

"Главой Наблюдательного совета ПАО «НДУ» был избран независимый директор - Александр Данилюк, имеющий значительный профессиональный опыт, знания и компетенцию, необходимые для эффективной работы Наблюдательного совета НДУ. В 2019 году Александр занимал должность Секретаря СНБОУ, а с апреля 2016-го по июнь 2018-го занимал должность министра финансов Украины", - сообщает НДУ.

Заместителем главы Наблюдательного совета избран представитель акционера НБУ Николай Селехман.

Напомним, новый состав наблюдательного совета НДУ был избран 4 августа. Первое заседание нового состава участников НДУ состоялось 3 сентября.

В июне Национальный депозитарий уволил главу наблюдательного совета Игоря Митюкова.

Национальный депозитарий Украины - юридическое лицо, созданное в форме открытого акционерного общества в 1999 году, на которое, в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине", возложены функции Центрального депозитария услуг. Деятельность депозитария направлена на обеспечение формирования и функционирования единой системы депозитарного учета ценных бумаг.

Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Законом.

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