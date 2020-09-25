Экс-министр финансов Данилюк стал главой наблюдательного совета депозитария
Его заместителем избран Николай Селехман.
Бывший министр финансов Александр Данилюк стал главой наблюдательного совета Национального депозитария. Решение было принято на заседании обновленного состава Наблюдательного совета ПАО "НДУ" 24 сентября, информирует пресс-служба депозитария.
"Главой Наблюдательного совета ПАО «НДУ» был избран независимый директор - Александр Данилюк, имеющий значительный профессиональный опыт, знания и компетенцию, необходимые для эффективной работы Наблюдательного совета НДУ. В 2019 году Александр занимал должность Секретаря СНБОУ, а с апреля 2016-го по июнь 2018-го занимал должность министра финансов Украины", - сообщает НДУ.
Заместителем главы Наблюдательного совета избран представитель акционера НБУ Николай Селехман.
Напомним, новый состав наблюдательного совета НДУ был избран 4 августа. Первое заседание нового состава участников НДУ состоялось 3 сентября.
В июне Национальный депозитарий уволил главу наблюдательного совета Игоря Митюкова.
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