Суд изменил меру пресечения Татьяне Чорновил

Ей также запрещено общаться с нардепом Антоном Яценко.

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол, которую подозревают в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года, заявила об изменении судом меры пресечения для нее.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, мера пресечения изменена с ночного ареста на личное обязательство.

"Вчера по делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с

Антоном Яценко (народный депутат, группа "За майбутне" - ред.)", - заявила Чорновол.

Она также сообщила, что нынешнее подозрение ГБР базируется преимущественно на тогдашних заявлениях Антона Яценко.

Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева отправил Чорновол под домашний арест, который позже Апелляционный суд изменил на ночной арест.

10 апреля ей предъявили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии Госбюро расследований, 18 февраля 2014 года Чорновол "руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге дома в центре Киева на улице Липская, в которой был офис одной из политических партий".

В результате пожара погиб сотрудник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса.