ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ
Принятие этого решения на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов, ожидается в понедельник, 28 сентября.
Евросоюз на следующей неделе может расширить круг лиц, в отношении которых применяются санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Европейском совете.
Как пояснили собеседники агентства, утверждение этого решения на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов, ожидается в понедельник, 28 сентября.
"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы принять решение несколькими днями позже", - сообщили в Европейском совете.
Отмечается, что уже существующий санкционный список будет дополнен новыми лицами, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.
Напомним, в июне главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продолжении секторальных санкций, введенных против РоSSии в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.
22 сентября президент РоSSии Владимир Путин в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН под предлогом борьбы с коронавирусом призвал мировое сообщество "расчистить от ограничений и санкций" мировую экономику.
На следующий день Министерство финансов США добавило в санкционный список восемь граждан РоSSии и семь компаний из-за связи с руководителем роSSийской "фабрики троллей" Евгением Пригожиным.