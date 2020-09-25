ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ

Принятие этого решения на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов, ожидается в понедельник, 28 сентября.

ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ
Фото: Вести Экономика

Евросоюз на следующей неделе может расширить круг лиц, в отношении которых применяются санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Европейском совете.

Как пояснили собеседники агентства, утверждение этого решения на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов, ожидается в понедельник, 28 сентября.

"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы принять решение несколькими днями позже", - сообщили в Европейском совете.

Отмечается, что уже существующий санкционный список будет дополнен новыми лицами, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Напомним, в июне главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продолжении секторальных санкций, введенных против РоSSии в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

22 сентября президент РоSSии Владимир Путин в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН под предлогом борьбы с коронавирусом призвал мировое сообщество "расчистить от ограничений и санкций" мировую экономику.

На следующий день Министерство финансов США добавило в санкционный список восемь граждан РоSSии и семь компаний из-за связи с руководителем роSSийской "фабрики троллей" Евгением Пригожиным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Фокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООНФокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООН
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Суд обязал открыть дело против следователей ГБР, штурмовавших Музей ГончараСуд обязал открыть дело против следователей ГБР, штурмовавших Музей Гончара
МИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации КрымаМИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации Крыма
Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление НавальногоАмериканские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление Навального
В США полицейские получили огнестрельные ранения на протесте из-за убийства афроамериканки правоохранителямиВ США полицейские получили огнестрельные ранения на протесте из-за убийства афроамериканки правоохранителями
США решили усилить санкции против КубыСША решили усилить санкции против Кубы
Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформацииУкраина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации
США расширили санкции против окружения "повара Путина"США расширили санкции против окружения "повара Путина"
Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООНЖителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН
СБУ не допустила на территорию Украины 41 экстремиста за месяцСБУ не допустила на территорию Украины 41 экстремиста за месяц
Законопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов УкраиныЗаконопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости