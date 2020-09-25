Боевики полностью заблокировали КПВВ "Марьинка"

Для пропуска через линию разграничения действуют три пропускных пункта.

РоSSийские вооруженные формирования продолжали блокирование движения людей через гуманитарные дорожные коридоры с временно оккупированной Донетчиной.

Так напротив контрольного пункта "Новотроицкое" за неделю оккупанты разблокировали движение дважды. Движение через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" было полностью заблокировано со стороны оккупантов, информирует Государственная пограничная служба.

Через КПВВ "Новотроицкое" 166 граждан и 23 транспортных средства попали на контролируемую Украины территорию, одновременно 467 граждан и 61 транспортное средство последовали на оккупированную боевиками территорию.

Фото: ГПСУ

"Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проследовали 8 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для нужд гражданского населения международная организация направила продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы. Общий вес гуманитарного груза составил более 171 тонны", - говорится в сообщении.

Пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" осуществляются ежедневно. За неделю в этом КПВВ на временно оккупированную территорию Украины проследовали 10889 человек, а на контролируемую территорию 8774 человек.

В ГПСУ напоминают, что, по решению командующего операции Объединенных сил, открыты для пропуска через линию разграничения три КПВВ. Согласно осеннему графику

контрольные пункты функционируют ежедневно с 07:00 до 18:30.

Ранее сообщали, що на Луганщине начали строить дополнительный пункт пропуска на оккупированную территорию.