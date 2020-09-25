Суд обязал открыть дело против следователей ГБР, штурмовавших Музей Гончара

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Александра Никифорова в интересах экс-президента и народного депутата Петра Порошенко и обязал Национальное антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление служебным положением»).

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление от 18 сентября.

Суть жалобы заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения «Головань и партнеры» в интересах Порошенко направил по почте сообщение в НАБУ о содеянном уголовном преступлении. Соответствующее письмо антикоррупционный орган зарегистрировал 14 сентября. В сообщении были изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления Государственного бюро расследований злоупотребления служебным положением во время визита в Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» 26 мая 2020 года, пишет издание.

В тот день Петр Порошенко открыл в музее выставку 43 картин, которые он предоставил из собственной коллекции. После того, как бывший президент покинул помещение, в музей прибыли сотрудники Государственного бюро расследований, планировавшие вручить ему повестку.

Около 14:00 сотрудники ГБР предприняли попытку провести осмотр предметов экспозиции. Однако, в связи с отсутствием соответствующего судебного решения, руководитель культурного центра не дал согласия на проведение такого следственного действия.

Вместе с тем, перед зданием музея следователь ГБР сломал входные двери музея и проник внутрь помещения, где незаконно провел обыск, в ходе которого изъял предметы экспозиции и документы. Во время проведения обыска следователь препятствовал профессиональной деятельности адвоката-представителя собственника имущества и запрещал подачу заявлений на его незаконные действия. Директора музея пригласили присутствовать в конце обыска.

Адвокат Порошенко отметил, что действиями следователя ГБР был причинен материальный вред, поскольку картины является ценным имуществом и нуждаются в охране стоимостью около 14 тыс. грн в месяц. А также что никакой угрозы для имущества и необходимости его спасения путем проведения обыска без решения суда не было, учитывая, что картины не изымались. Более того, по мнению его клиента, в сговор с Главным следственным управлением ГБР вступила и генеральный прокурор.

Как выяснил Антикоррупционный суд, НАБУ не открывало уголовного дела по перечисленным в заявлении Порошенко обстоятельствам. Поэтому следственный судья пришла к выводу, что уполномоченные лица НАБУ не исполнили обязанности, предусмотренной ст. 214 УПК Украины, и обязала их внести сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении на основании уведомления.