Малюська предложил указывать в бюллетене смену ФИО кандидатами

Юридических оснований для отказа заявителям-"клонам" нет.

Министерство юстиции обратится в Верховную Раду с предложением внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с кандидатами-"двойниками".

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Министр констатировал, что нынешние выборы "обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки".

"Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной", - написал Малюська вечером 25 сентября в своем фейсбуке.

Поэтому, по словам министра, Минюст предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, "чтобы избирателей не вводили в заблуждение".