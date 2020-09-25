Эстония, Латвия и Литва запретили въезд еще 98 высокопоставленным чиновникам Беларуси

Запрет установлен на пять лет.

Министерство иностранных дел Эстонии 25 сентября обнародовало дополнительный список белорусских должностных лиц, которым запрещается въезд в страну в соответствии с законом о международных санкциях.

Одновременно с Эстонией соответствующий список опубликовали Латвия и Литва, сообщает эстонское издание Delfi.

В первый список вошли 30 официальных лиц, во втором списке - 98 человек.

Ведомство отмечает, что включенные в список лица сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов.

Запрет на въезд в Эстонскую Республику установлен на пять лет - до 30 августа 2025 года.

ЕС также разрабатывает санкции против Беларуси.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

17 августа депутаты Европарламента заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата.

17 сентября Европарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.