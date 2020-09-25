МИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины пригласит РФ на платформу по деоккупации Крыма.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя главы МИД Эмине Джапарову.

"Мы пригласим РоSSию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что РоSSия примет участие в этой платформе, немного" , - заявила Джапарова.

Заместитель министра отметила, что если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что "речь идет о преступлениях, которые РоSSия совершает в Крыму".

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе - это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", - добавила Джапарова.

Напомним, РоSSия оккупировала Крым весной 2014 года, после того, как в регионе прошел незаконный референдум о "самоопределении". Согласно официальным данным, за вхождение полуострова в состав РоSSии проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%. Впоследствии Совет по правам человека при роSSийском президенте признал, что явка и результаты референдума в Крыму были сильно завышены.

Позже президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали роSSийские военные, которые, по его словам, "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".

Из-за захвата Крыма относительно РФ действуют несколько пакетов санкций Евросоюза и США .

РоSSия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". А 12 июля Путин заявил, что отношения Украины и РоSSии испортил не Крым.