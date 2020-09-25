Украина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии

Украина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии

Представители МИД Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Укроборонпрома во время международной видеоконференции по ключевым направлениям сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности обсудили с бразильскими коллегами возможность совместных проектов. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

«Во время конференции было обсуждено текущее состояние сотрудничества между оборонной промышленности и пути его активизации. Каждая из сторон представила свое видение потенциальных тем для дальнейшего диалога. Директор "СпецТехноЭкспорт", кроме предложений по поставкам современных образцов вооружения и военной техники, рассказал о перспективах сотрудничества в сфере совместных разработок и озвучил предложения украинской стороны относительно возможных направлений такого сотрудничества », - говорится в сообщении Укроборонпрома.

Как отмечается, стороны договорились о дальнейшем подписании двух меморандумов - о взаимопонимании по развитию производства и коммерческого использования оборонного производства и о взаимопонимании по вопросам научно-технического сотрудничества в оборонной отрасли. Подписание запланировано в рамках следующего этапа диалога, который состоится во время визита бразильской делегации в Украину в октябре текущего года.

В пресс-службе также сообщили, что представители Бразилии посетят украинские производственные предприятия и испытательные полигоны.

Во время переговоров Бразилию представили директор секретариата по вопросам оборонной продукции министра обороны Бразилии Маркус Розас Дего Понтис, директор департамента развития торговли Луис Антонио Дуизит Брито, а также представители министерства иностранных дел Бразилии.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Фокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООНФокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООН
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Заместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы одинЗаместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы один
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформацииУкраина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации
Зеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мирЗеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мир
Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"
Украина предложила МВФ начать работу миссии онлайнУкраина предложила МВФ начать работу миссии онлайн
Украина и Турция договорились развивать космосУкраина и Турция договорились развивать космос
Украина и Турция обновили соглашение о свободной торговлеУкраина и Турция обновили соглашение о свободной торговле
Кравчук: "Украина выполняет договоренности в "нормандском формате"Кравчук: "Украина выполняет договоренности в "нормандском формате"
Украина закрывает пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались паломники-хасидыУкраина закрывает пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались паломники-хасиды
Последние новости
Подгружаем последние новости