Украина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии

Представители МИД Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Укроборонпрома во время международной видеоконференции по ключевым направлениям сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности обсудили с бразильскими коллегами возможность совместных проектов. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.



«Во время конференции было обсуждено текущее состояние сотрудничества между оборонной промышленности и пути его активизации. Каждая из сторон представила свое видение потенциальных тем для дальнейшего диалога. Директор "СпецТехноЭкспорт", кроме предложений по поставкам современных образцов вооружения и военной техники, рассказал о перспективах сотрудничества в сфере совместных разработок и озвучил предложения украинской стороны относительно возможных направлений такого сотрудничества », - говорится в сообщении Укроборонпрома.



Как отмечается, стороны договорились о дальнейшем подписании двух меморандумов - о взаимопонимании по развитию производства и коммерческого использования оборонного производства и о взаимопонимании по вопросам научно-технического сотрудничества в оборонной отрасли. Подписание запланировано в рамках следующего этапа диалога, который состоится во время визита бразильской делегации в Украину в октябре текущего года.



В пресс-службе также сообщили, что представители Бразилии посетят украинские производственные предприятия и испытательные полигоны.



Во время переговоров Бразилию представили директор секретариата по вопросам оборонной продукции министра обороны Бразилии Маркус Розас Дего Понтис, директор департамента развития торговли Луис Антонио Дуизит Брито, а также представители министерства иностранных дел Бразилии .



