В Париже неизвестный с ножом напал на четырех человек рядом с прежней редакцией Charlie Hebdo

Двое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Париже неизвестный с ножом напал на четырех человек рядом с прежней редакцией Charlie Hebdo
Фото: ALAIN JOCARD / AFP

В Париже неизвестный мужчина ранил ножом четырех человек вблизи прежней редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Об этом сообщили AFP и BFMTV со ссылкой на полицию.

Злоумышленник напал на людей утром 25 сентября в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.

Двое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии.

Нападающий и его сообщник скрылись с места событий, полиция объявила розыск. Одного из нападавших задержали возле Бастилии.

Правоохранители оцепили район преступления. На место прибыли значительные силы полиции, пожарные и медики. Также сообщалось, что в квартале обнаружили подозрительный пакет.

Напомним, в результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Они были убиты во время спецоперации.

Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher и там убил еще четырех человек. Полиция застрелила Кулибали.

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