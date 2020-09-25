В Париже неизвестный с ножом напал на четырех человек рядом с прежней редакцией Charlie Hebdo
Двое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии.
В Париже неизвестный мужчина ранил ножом четырех человек вблизи прежней редакции сатирического издания Charlie Hebdo.
Об этом сообщили AFP и BFMTV со ссылкой на полицию.
Злоумышленник напал на людей утром 25 сентября в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.
Двое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии.
Нападающий и его сообщник скрылись с места событий, полиция объявила розыск. Одного из нападавших задержали возле Бастилии.
Правоохранители оцепили район преступления. На место прибыли значительные силы полиции, пожарные и медики. Также сообщалось, что в квартале обнаружили подозрительный пакет.
Напомним, в результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Они были убиты во время спецоперации.
Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher и там убил еще четырех человек. Полиция застрелила Кулибали.