Студенты Олимпийского колледжа собрались на митинг под Кабмином и требуют отставки правительства

Их также поддерживают преподаватели.

Под Кабинетом министров на митинг собрались студенты и преподаватели Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного, около которого вчера произошли столкновения.

Митингующие требуют отставки правительства, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Председатель профсоюзной организации сотрудников и студентов колледжа Дмитрий Невсятипаска на своей странице в Facebook сообщил, что на утро 25 сентября в полицейском участке продолжали удерживать студента Егора Батарона - мастера спорта, у которого завтра предстоит отборочное соревнование на чемпионат мира.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Как известно, 6 сентября студенты колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС).

18 сентября 2020 года МОН объявил о решении реорганизовать колледж и присоединить его к НУФВиС. Таким образом прекращаются полномочия его директора А. Семенюшко. На вчера была анонсирована встреча Комиссии по реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного с Семенюшко.

Между представителями этой Комиссии, студентами и преподавателями произошли столкновения. Студенты также сообщили, что к ним применяли силу правоохранители. Несколько человек были госпитализированы.

Напомним, что заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в комментарии LB.ua отметил, что все преподаватели и тренеры смогут продолжить работать в колледже, а студенты - учиться, несмотря на реорганизацию.

Заместитель министра подчеркнул, что колледж должен перейти в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта по решению Кабинета министров, который является владельцем колледжа. Приказ МОН лишь выполняет распоряжение Кабмина. Витренко также отметил, что на сегодня все заведения специализированного общего среднего образования были присоединены к учреждениям высшего образования, кроме Олимпийского колледжа.

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