Бизнесмен из Казахстана назначен советником Владимира Зеленского

Главному реформатору Украины Михеилу Саакашвили придется немного потесниться. Теперь внедрять реформы и настраивать работу государственного аппарата будет «простой парень» из Казахстана. Зачем Владимир Зеленский взял на очень ответственную должность казахского бизнесмена?

Казахский бизнесмен с бурной биографией будет внедрять реформы в Украине

Президент Украины встретился с бизнесменом из Казахстана Маргуланом Сейсембаевым. Казах озвучил в Киеве свои предложения по внедрению необходимых реформ в стране, а также пообещал помогать в настройке «эффективности процессов государственного аппарата». Владимир Зеленский, по словам Сейсембаева, остался доволен встречей, сказал, что все это необходимо было уже давно сделать и попросил приложить все усилия, чтобы ускорить процесс внедрения наиважнейших реформ в государстве. Как стало известно, Маргулан Сейсембаев назначен советником президента Украины.

В то же время, украинские политологи недоумевают, для чего Зеленскому понадобился казахский предприниматель «с бурной биографией»? Некоторые приводят в пример деятельность Михеила Саакашвили, утверждая, что опыт других стран в Украине работает далеко не всегда, по этой причине якобы у грузинского политика мало что получилось.

Казахский бизнесмен с бурной биографией будет внедрять реформы в Украине

К слову, Михеил Саакашвили тепло принял Маргулана Сейсембаева, грузинский политик назвал его выдающейся личностью и «обычным парнем из деревни, который своим умом и талантами сумел построить огромную бизнес-империю и стать мультимиллионером».

Он подтвердил, что в сферу ответственности нового советника на Украине будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса реформ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко на его обвинения в потере безвиза для Украины.


: Шевченко Лилия, Тудей

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