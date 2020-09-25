Кличко попросил МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне произошел конфликт, должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа. Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции, пишет "Украинская правда".

"Я же хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация управления заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа... А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Потому что, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - отметил мэр.

При этом он добавил, что заведение подчинено Министерству образования и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом относительно хулиганства и тех событий, которые происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.