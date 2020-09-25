Кличко попросил МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа

"Колледж не закроют".

Кличко попросил МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа
Фото: Lb.ua

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне произошел конфликт, должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа. Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции, пишет "Украинская правда".

"Я же хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация управления заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа... А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Потому что, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - отметил мэр.

При этом он добавил, что заведение подчинено Министерству образования и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом относительно хулиганства и тех событий, которые происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

Напомним, 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения между работниками и студентами колледжа, заявляющими о его "рейдерском захвате", и полицейскими. Министерство образования и науки отреагировало на стычки, которые произошли у колледжа. Там заверили, что заведение не планируют ликвидировать и требуют расследования инцидента. Сегодня студенты собрались на митинг возле учебного заведения.



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