Букингемский дворец сообщил о беременности внучки королевы Елизаветы - принцессы Евгении
Она ожидает первенца в начале 2021 года.
Букингемский дворец сообщил о беременности внучки королевы Елизаветы II, принцессы Евгении.
Она является дочерью второго сына британской королевы, принца Эндрю. Пополнение в королевской семье ожидается в начале 2021 года, пишет The Telegraph.
"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбанк с большим удовольствием сообщают, что ожидают ребенка в начале 2021 года", - говорится в сообщении.
Младенец станет девятым правнуком королевы и герцога Эдинбургского. Пол ребенка не разглашается.
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Jack and I are so excited for early 2021....??
Допис, поширений
Princess Eugenie(@princesseugenie)
Напомним, что принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего друга Джека Бруксбенка в 2018 году. Свадьба состоялась в часовне Святого Георга, где также поженились принц Гарри и Меган Маркл.