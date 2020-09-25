Букингемский дворец сообщил о беременности внучки королевы Елизаветы - принцессы Евгении

Она ожидает первенца в начале 2021 года.

Фото: Instagram princesseugenie

Букингемский дворец сообщил о беременности внучки королевы Елизаветы II, принцессы Евгении.

Она является дочерью второго сына британской королевы, принца Эндрю. Пополнение в королевской семье ожидается в начале 2021 года, пишет The Telegraph.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбанк с большим удовольствием сообщают, что ожидают ребенка в начале 2021 года", - говорится в сообщении.

Младенец станет девятым правнуком королевы и герцога Эдинбургского. Пол ребенка не разглашается.

Напомним, что принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего друга Джека Бруксбенка в 2018 году. Свадьба состоялась в часовне Святого Георга, где также поженились принц Гарри и Меган Маркл.